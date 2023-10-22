أوضح المتحدث العسكري باسم الجيش المصري في بيان رسمي مساء اليوم، بوقوع إصابات لبعض عناصر برج المراقبة الحدودي المصري بشظايا دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري عبر حسابه الرسمي على موقع إكس: “خلال الإشتباكات القائمة في قطاع غزة اليوم الأحد الموافق لـ22 أكتوبر 2023، أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ”.

وأضاف المتحدث بأن ذلك نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية، مشيراً بأن الجانب الإسرائيلي أبدى أسفه عن الحادث غير المتعمد فور وقوعه، مؤكدا أنه يجري التحقيق في ملابسات الواقعة.

فيما أكد مصدر أمني أنه لا يوجد ضحايا بين عناصر برج المراقبة الحدودي المصري الذي أصيب بشظايا دبابة إسرائيلية، موضحا أنه تم نقل المصابين للمستشفى.

والجدير بالذكر كان الجيش الإسرائيلي قد قال في بيان مساء الأحد إنه قصف موقعا مصريا بالقرب من الحدود في معبر كرم أبو سالم، عن طريق الخطأ.