علق محمد عبدالجواد لاعب الأهلي السابق ، على إصابة كل من الآن ماكسيمان وفرانك كيسيه ومحمد المجحد ، خلال مباراة الأهلي والوحدة ، أمس السبت .

ونشر عبدالجواد مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» ، لحظة تداخلات لاعبي الوحدة مع الأهلي ، وعلق عليه:”معقول ثلاثة حالات في المفصل وحاله في الركبه والساق ؟ ، هل هي مقصودة ؟ ، هل هي تعليمات مدرب ؟ ، هل هي تعليمات إداري ؟ .

وتابع :”الجواب عندكم وعند المسئول ، لكن يجب أن يكون هناك صرامة أكثر من حكام المباريات لمثل هذا النوع من الدخول وأيضاً غرامة مالية كبيرة لحماية اللاعبين وإلا سنفقد الكثير من النجوم”

وقد تعرض كل من ماكسيمان وكيسيه والمجحد للإصابة ، بعد تدخل عنيف من لاعبي الوحدة ، في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3-1 ، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن للمحترفين.