أبدى لاعب فريق العين الإماراتي أليخاندرو روميرو الملقب بـ كاكاو، رغبته الكبيرة في اللعب أمام فريق الهلال أو النصر في بطولة آسيا.

وأضاف كاكاو أنه هو وفريقه لا يخشون أي منافس في الأدوار المقبلة من دوري أبطال آسيا، حتى وإن كان الهلال أو النصر.

وتابع أنه التقى بنجم النصر كريستيانو رونالدو عندما كان يلعب في فريق التعاون، وهو الآن متحمس للقائه حتى يتسنى له الفوز عليه، واصفًا أن مواجهة النجم البرتغالي أمر مهم للغاية، كونه لاعب تاريخي.

يذكر أن أليخاندرو روميرو انتقل إلى صفوف العين الإماراتي، حتى موسم 2026، بعد إبداء رغبته في ترك فريقه السابق التعاون، الذي حاول منعه من المغادرة بتحسين عقده وتمديده، في حين رفض كاكاو الاستمرار.