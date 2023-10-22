أعربت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن غضبها من تواجد ممثل أمير الكويت في مؤتمر السلام بالقاهرة في الصفوف الخلفية خلال التقاط صورة جماعية.

وعلقت السعيد على الصورة: “ولازال الإخوة العرب للأسف يتجاهلون ‎الكويت ومكانتها الطبيعية، فمن يرأس وفد الكويت صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد المفوض بإدارة شؤون البلاد، أي يقوم بمقام الأمير ويسافر معه الفريق الخاص بالأمير ويجب أن يتعامل معه العرب في الصورة بالذات التي يصوروها جماعية بأنه ‎أمير الكويت الذي لم يقف يوماً في الصف الثاني أو الثالث”.

وأضافت: “الشرهة على الديوان الأميري والوفد المرافق الذي لم يقدم إحتجاج لغلطة باتت تتكرر نشعر فيها ككويتيين بالقهر لأن مو ‎الكويت اللي تنحط ورا ياسادة”.