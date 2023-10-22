اختتم نادي الهلال ، مساء اليوم ، تحضيراته الميدانية ؛ استعدادًا لمواجهة مومباي سيتي ، في البطولة الآسيوية.

وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية ، فقد بدأ المران بالجري وأداء تدريبات لياقية باستخدام بالكرة ، وشرح البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق ، التكتيك الذي سينتهجه في لقاء الغد أمام مومباي سيتي .

واختتم جيسوس المران بتدريبات فنية متنوعة ، ودخل لاعبو الزعيم فور نهاية المران للمعسكر بمقر النادي ؛ تأهبًا لخوض مواجهة الغد .

ويُذكر أن الهلال سيواجه نظيره مومباي سيتي ، غداً الإثنين ، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2023-2024 .