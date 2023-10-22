ألقت الجهات الأمنية في نجران القبض على عدد من المتسولين من جنسيات مختلفة، ضمن حملة رصد وضبط المتسولين، تحت شعار معًا نكافح التسول.

وتم ضبط مقيم من الجنسية اليمنية يقوم بالتسول المباشر أمام المحلات التجارية، فيما تم ضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية يتسول من قائدي المركبات، وبنجلاديشي آخر يقوم بالتسول بالطرقات العامة.

ونوّه الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن حالات التسول على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في جميع المحافظات ومناطق المملكة.