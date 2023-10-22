بدأ اليوم الأحد ، تطبيق المقابل المالي السنوي المضاف لإصدار وتجديد رخص سير المركبات بحسب كفاءتها في استهلاك الوقود ، حيث سيتم تطبيق المرحلة الأولى بدءاً من المركبات الخفيفة الجديدة موديل 2024 م .

وقد شارك في التطبيق عدد من الجهات الحكومية ، والتي تشمل وزارة التجارة ، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، والإدارة العامة للمرور ، ومركز المعلومات الوطني ، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة .

والجدير بالذكر أنه تم تقسيم المقابل المالي السنوي إلى خمس مستويات ، وذلك وفقاً لاستهلاك المركبة للوقود بحيث لن يتم احتساب أي مقابل مالي على المركبات قليلة الاستهلاك .