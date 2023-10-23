فتح معهد الصناعات الغذائية باب التسجيل والقبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها في شركة المراعي.

وأوضح المعهد التخصصات المطلوبة ومنها تقنية الإنتاج الغذائي تقنيات المزارع، وصيانة معدات الإنتاج، والمحاسبة والمبيعات.

واشترط المعهد الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة 75% فأعلى مسار علمي، وكذلك الحصول على درجة اختبار القدرات العامة قياس بنسبة 60% فأعلى.

كما اشترط أن لا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الاجتماعية، وألا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية العامة خمس سنوات، ولم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية، بجانب اجتياز الفحص الطبي، مشيرة إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي:هنا