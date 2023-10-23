أكد المستشار التربوي عبدالرحمن الحرمي، الحاصل على دبلوم الإرشاد الزوجي، أن الطفل المدلل سوف يكره في النهاية والديه.

وقال الحرمي في مقطع فيديو ظهر من خلاله:” أي ولد مدلل يعطى كل ما يريد يكره في النهاية والديه، لأنه دائما ما يطلب وفي يوم يقول فيه الوالدين لا ستتوقف العلاقة.”

وأضاف:” المدلل كل الذي بينه وبين والديه كماليات ما في إشباع عاطفي”، مؤكدًا أن الدلال الزائد والشدة الزائدة وجهان لعملة واحدة يخرجان إنسان عنده نقص .

وتابع:” إحنا نحتاج إلى إشباع عاطفي وللأسف قللنا فيه وعوضناه بالإشباع بالكماليات أجمل لبس وأجمل مطعم وأجمل هاتف.”