أشادت الإعلامية المصرية ريهام سعيد بتغريدات الفنانة أنغام والتي ردت بها على المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي، دفعا على القضية الفلسطينية.

وقالت ريهام سعيد خلال حلقة أمس من برنامجها صبايا الشمس، ” الأزمة دي بينت رجالة، ومن الرجالة اللي الازمة دي بينتهم أنغام اللي ردت على أفيخاي مش كأنها فنانة هو ما يتقالوش غير ربنا ياخدك … وبقول دايما إن الكلمة بتفرق على قد ما انت مشهور وعلى قد ما انت الناس بتحبك وعلى قد تأثيرك هيجي رد فعل .. يعني لو أنا كتبتله مش هيعرف أنا مين لكن لما واحدة بحجم أنغام تكتبله هتفرق … أنا بنحني ليكي احتراما”.

ونوهت ريهام في حديثها عن فيديو محمد صلاح الذي تحدث من خلاله عن الأوضاع في غزة وقالت ” الثاني طالعلك في أوضة ضلمة ناكش شعره ومعرفش دا ذكاء اصطناعي ولا ملقنينه إيه، ميخدش أي موقف خالص مش بيقول ولا كلمة تقول إن اللي بيحصل دا غلط ومش صح، ساوى دي بدي، انت بجد خليت القضيتين زي بعض؟ أنا أخدت تيشيرت محمد صلاح من ابني قطعتها ورميتها وقولتله شجع زيزو في الزمالك”.