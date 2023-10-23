اجتاح بق الفراش ، فنادق أوروبا مما أدى إلى إغلاق جناح في فندق في العاصمة اليونانية أثينا ، وذلك من أجل تطهيره .

وقد ألقى رئيس نقابة عمال الغذاء والسياحة في اليونان ، اللوم على السياح الفرنسيين الذين يحملون الحشرات عبر أوروبا ، ولسوء الحظ علقت بالفندق .

ووفقاً لصحيفة «إندبندنت» ، فهناك زيادة في التقارير عن بق الفراش في إسبانيا ، فإن مدينتي مدريد وبرشلونة ، وبعض المناطق الداخلية في كاتالونيا وأراغون ومجتمع بلنسية وجزر البليار من بين المناطق الأكثر تضرراً.

كما تم الإبلاغ عن مشاهدات الحشرة في مترو أنفاق لندن ، مما جعل هيئة النقل في لندن تتخذ خطوات اللازمة لمنع الحشرات من الانتشار في جميع أنحاء المدينة .

وفي وقت سابق ، ظهرت حشرة بق الفراش في المدن الفرنسية ووسائل المواصلات العامة.