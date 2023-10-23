كشف مدير الأعمال الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة هيونداي نبيل ناشي ، عن توقيع اتفاقية ، اليوم الأحد ، لإنشاء خط إنتاج سيارات في جدة .

وتوقع ناشي أن يبدأ التشغيل بحلول عام 2025 أو 2026 ، لافتاً إلى أن الشركة الكورية على استعداد تجربة حافلات تعمل بالهيدروجين في المملكة .

والجدير بالذكر أن جهات من القطاعين الحكومي والخاص في المملكة وكوريا الجنوبية وقعان 52 مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات مختلفة منها السياحة وسلاسل الإمداد والتطوير العقاري والتكنولوجيا والنقل ، وذلك على هامش منتدى الاستثمار السعودي-الكوري، المنعقد في الرياض .