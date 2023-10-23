اعتذر سيرجيو راموس مدافع إشبيلية لثنائي ريال مدريد بعد مواجهة الفريقين أمس السبت في الدوري الإسباني.

ووفقا لموقع ديفنسا سنترال، دخل راموس أمس إلى غرفة تبديل الملابس للاعبي ريال مدريد واعتذر لاثنين من اللاعبين، وبالتحديد جود بيلينغهام وإدواردو كامافينغا، بعد التوتر الذي شهدته المباراة.

وأوضح الموقع ذاته، أن بيلينغهام وكامافينغا تقبلا اعتذار راموس وأن الأمر بات من الماضي.

ونشر بيلينغهام صورة على حسابه في موقع “إنستغرام”، يظهر فيها محتضنا راموس عقب المباراة.

والجدير بالذكر انتهت مباراة نادي ريال مدريد الإسباني أمام نظيره إشبيلية بالتعادل 1/1 ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة.