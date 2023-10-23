حذر الشيخ فهد القرني من تواجد القطط بالمنازل وذلك لأن السحرة يستخدمونها في إيذاء الأشخاص .

ونشر القرني مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بتطبيق «سناب شات» ، وطالب فيه من متابعين إبعاد القطط عن المنازل ، قائلاً:”القطط يستخدمها السحرة والمشعوذين ، طلعوا البسوس للشارع ، لأن الله خلقها لتعيش في الشارع” .

ولفت إلى :”أن القطط تخرب أثاث المنزل ، وقد تقضي حاجتها وتنجس المكان ، بالإضافة إلى تواجدها في المنزل قد يحرمها من التناسل ومن الحياة الطبيعية” .