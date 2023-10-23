كشف أخصائي أول علاج اضطرابات التخاطب والبلع عبدالحكيم بن معمر ، عن أبرز مؤشرات إصابة الشخص بالتأتأة.

وقال عبدالحكيم : التأتأة تنقسم إلى جزئين إما تأتأة تنمائية تطويرية وهي الأكثر شيوعاً ، وخاصة أنها ترتبط بجانب جيني وراثي إذا كان هناك شخص سابق في العائلة كان مصاباً بها فهناك احتمالية لزيادة فرصة الإصابة بالتأتأة ، والنوع الثاني تأتأة مكتسبة .

وأشار إلى هناك مؤشرات أخرى مثل قلة مهارات التواصل مع الآخرين ، وقلة اللغة والتكرار والوقفات بين أصوات الحروف .

ولفت إلى هناك عدد كبير من المستشفيات ، أصبحت تقوم بنشر العلامات المهمة ، خاصة إذا بدأت في الظهور عند الأطفال .

كما شدد على ضرورة السؤال والاستفسار والبحث عن المعلومة من مصادر موثوقة كالأخصائين والأطباء لتشخيص المصاب .