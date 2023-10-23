كشف متحدث الهيئة العامة للنقل عن متوسط أسعار الرحلات في مشروع خدمات النقل بالحافلات بين مدن المملكة.

وقال المتحدث أن تكلفة الرحلة للرياض سوف تكون أقل من 100 ريال، أما تكلفة القطار والطيران يكون أعلي، مشيراً بأن الحافلات تستهدف المدن التي لا يتوفر فيها مطارات.

وأضاف المتحدث بأن الحافلات تسهل على الطلاب التنقل بين عدة مدن وإلى الجامعات، مشيرا بأنه حتى الآن لا يوجد اشتراكات سنوية في مشروع النقل الجديد بالحافلات، والحجز من خلال روابط على موقع الهيئة.

وكان وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، قد دشن حفل بدء التشغيل لخدمات نقل الركاب بين المدن بالحافلات من خلال 3 تحالفات عالمية ستعمل في 3 مناطق امتياز لربط 200 مدينة ومحافظة عبر 76 مساراً لخدمة 6 ملايين راكب سنويًا بأسطولٍ جديد من الحافلات المجهزة بأحدث المتطلبات التقنية والفنية.