كشف الناقد الرياضي حافظ المدلج، عن قرار اتخذه اتحاد كرة القدم من أجل ابن كريستيانو رونالدو، وهو السماح بتسجيل لاعبين اثنين في الفئات السنية.

وقال حافظ المدلج، عبر برنامج “الديوانية” على القنوات الرياضية السعودية، أن كرة القدم سمح للأندية بتسجيل لاعبين مقيمين تحت 15-13 سنة؛ حيث اتخذ هذا القرار من أجل ابن رونالدو الذي يلعب الآن في النصر.