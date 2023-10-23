قال الناقد الرياضي بندر الراشد أن فؤاد أنور تاريخه يُحترم، ولكنه تجاوز على المنشأة الحكومية.

وأضاف الراشد :” فؤاد أنور قدم كثير لنادي الشباب ولنادي النصر والمنتخبات السعودية ولكنه في الفترة الأخيرة أساء لمنشأة حكومية كبيرة”.

وتابع ” فؤاد أنور وصف استاد نادي الشباب بوصف تهكمي” ويمبلي “، فاليوم بالنسبة لي كمنشأة قدمتها المملكة هي أعظم من ويمبلي وأعظم من أي استاذ “.