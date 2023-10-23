قال الناقد الرياضي بندر الراشد أن فؤاد أنور تاريخه يُحترم، ولكنه تجاوز على المنشأة الحكومية.
وأضاف الراشد :” فؤاد أنور قدم كثير لنادي الشباب ولنادي النصر والمنتخبات السعودية ولكنه في الفترة الأخيرة أساء لمنشأة حكومية كبيرة”.
وتابع ” فؤاد أنور وصف استاد نادي الشباب بوصف تهكمي” ويمبلي “، فاليوم بالنسبة لي كمنشأة قدمتها المملكة هي أعظم من ويمبلي وأعظم من أي استاذ “.
بندر الراشد:
فؤاد أنور تاريخه يُحترم، ولكنه تجاوز على المنشأة الحكومية.#برا_18 | #SSC pic.twitter.com/qkzf3co6r5
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 22, 2023
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