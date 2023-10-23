علق الناقد الرياضي طارق النوفل، على اللقطه التي تعتبر من سقطات التحكيم وتدخل دكة ثانية في اتخاذ قرار في مباراة الأهلي والوحدة والتي انتهت بفوز الأول .

وقال النوفل خلال لقائه على برنامج الديوانية:” بكل أمانة الأهلي ظُلم ولو كان هناك حكم قوي وصارم وظبط اللاعبين وعلم أن هناك ردات فعل سريعة اللاعب بيحسبها ألف مرة قبل ما يقدم على اللعبة.”

وأضاف:” وهذه مسؤولية اللي اختار هالنوعية كن الحكام “، لافتًا أن الحكام السابقين كانت أكثر جودة مؤكدًا أن الحكم السعودي لا يخطئ من هذه الأخطاء .

وكان الأهلي تمكن من الفوز على ضيفه الوحدة (3-1)، على ملعب عبد الله الفيصل بجدة، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري روشن.