علق الناقد الرياضي طارق النوفل، على اللقطه التي تعتبر من سقطات التحكيم وتدخل دكة ثانية في اتخاذ قرار في مباراة الأهلي والوحدة والتي انتهت بفوز الأول .
وقال النوفل خلال لقائه على برنامج الديوانية:” بكل أمانة الأهلي ظُلم ولو كان هناك حكم قوي وصارم وظبط اللاعبين وعلم أن هناك ردات فعل سريعة اللاعب بيحسبها ألف مرة قبل ما يقدم على اللعبة.”
وأضاف:” وهذه مسؤولية اللي اختار هالنوعية كن الحكام “، لافتًا أن الحكام السابقين كانت أكثر جودة مؤكدًا أن الحكم السعودي لا يخطئ من هذه الأخطاء .
وكان الأهلي تمكن من الفوز على ضيفه الوحدة (3-1)، على ملعب عبد الله الفيصل بجدة، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري روشن.
#طارق_النوفل | هذه اللقطة تعتبر من سقطات التحكيم، #الأهلي ظُلم#الديوانيه#الرياضة_السعودية pic.twitter.com/CFTLFoqEaL
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 22, 2023
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