تحدث نجم الاتحاد السابق محمد نور عن الوضع الحالي في نادي الاتحاد، لافتًا أن أهم شيء للاتحاد هو اللعب بطريقة تؤدي لتوازان الفريق لكي يفوز .

وقال قائد الأهلي السابق حسين عبدالغني على برنامج دورينا غير:” مسيرة الموسم طويلة والاتحاد في المنافسة ولا نقدر نخرجه من المنافسة”، مُشيرًا إلى أن المدرب يجب أن يأخذ ة راحته وحريته .

وأضاف نور :” أنه إذا ما كان هناك رغبة من اللاعبين نفسهم إنهم يغيروا الوضع هذا وشكل الفريق ما رح يتغير .”