تحدث نجم الاتحاد السابق محمد نور عن الوضع الحالي في نادي الاتحاد، لافتًا أن أهم شيء للاتحاد هو اللعب بطريقة تؤدي لتوازان الفريق لكي يفوز .
وقال قائد الأهلي السابق حسين عبدالغني على برنامج دورينا غير:” مسيرة الموسم طويلة والاتحاد في المنافسة ولا نقدر نخرجه من المنافسة”، مُشيرًا إلى أن المدرب يجب أن يأخذ ة راحته وحريته .
وأضاف نور :” أنه إذا ما كان هناك رغبة من اللاعبين نفسهم إنهم يغيروا الوضع هذا وشكل الفريق ما رح يتغير .”
حديث #محمد_نور عن الوضع الحالي في #الاتحاد@MohamedNoor_N18#دورينا_غير#قناة_السعودية pic.twitter.com/Th8keWGvc7
— #دورينا_غير (@SBA_sport) October 22, 2023
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