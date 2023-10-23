قال الإعلامي الرياضي أحمد الفهيد أن مدرب الهلال جيسوس حتى اللحظة لم يخسر في أي بطولة ومازال الفريق متصدراً معه.

وأضاف ” جيسوس حتى الآن لم يخسر في آسيا ولا الدوري ولا الكأس والفريق معه متصدر وبفارق كبير، وإلى الآن لا أستوعب لماذا جزء كبير من الهلاليين خايفين وبناءا على ماذا”

فيما رد عليه الإعلامي وليد الفراج قائلاً : نفس السؤال اللي طرحوه أيام جارديم ولما راح جارديم انفك الهلال وطلع ثاني مع دياز” لافتاً إلى أن هناك عدد من رؤساء الأندية يرغبون في إقالة المدرب لكنهم غير قادرين.