أوضحت مصادر داخل نادي الوكرة القطري، حقيقة التفاوض مع الأهلي المصري لضم أحمد عبدالقادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكر مصدر مسؤول بالوكرة، أنه لا يوجد أي أحاديث داخل ناديه، بخصوص التفاوض مع أحمد عبدالقادر، أو مع ناديه الأهلي المصري، مؤكدًا أنه لا يوجد أي شئ في هذا الشأن.

وأفاد مصدر أخر داخل النادي القطري، إن الأنباء المتدوالة غير صحيحة، ومجرد أكاذيب وشائعات، لافتًا إلى أن الأنباء غير صحيحة والدليل على ذلك، هو ربط بعض التقارير، ضم عبدالقادر برحيل البرازيلي لوكاس مينديز، لاعب الوكرة، بسبب إكتمال عدد الأجانب، وذلك غير صحيح لأن اللاعب تم تجنيسه في منتخب قطر، وبالتالي أصبح لاعب محلي.