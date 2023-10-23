ألقت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الإثنين القبض على (10) مواطنين، و(5) مقيمين من الجنسية السودانية, ومقيم من الجنسية الباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي (177) متنًا من الإبل، و(600) رأس من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك سلمان الملكية.

وأكدت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

كما أنها حثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.