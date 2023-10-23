أعلنت الفنانة المصرية أنغام أنها تلقت رسالة تهديد شديدة الحقارة على حد وصفها، وأن هذه الرسالة تدل على ضعفهم وقلة حيلتهم، مضيفة أن شعب فلسطين أصحاب الأرض والحق باقون.

وجاء في نص رسالة التهديد التي تلقتها الفنانة المصرية، أنه مثلما تمت إبادة جماعية للفلسطينين، فإسرائيل قادرة على إبادة المصرين، ويضمون أرض مصر إلى أرضهم.

وعلقت أنغام قائلة: لست بصدد الدفاع عن مصر، فهذه الرسالة أكبر دليل على أن جرحها لازال غائرا على جبينكم الذي نكسناه، مصر التي ستظل إلى الأبد كابوسا لن تستيقظوا منه، وستبقى أرضها حرة مستقلة شاهدة على خستكم تذكركم دوما بأحلك لحظات عاشها شعبكم، وستبقى أرض سيناء للأبد تشهد كل حبة رمل فيها على هزيمتكم النكراء، التي سنحتفل بها من الآن فصاعدا كل ساعة لا كل عام.

كان ذلك بعد رد أنغام على تصريحات المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، والتي قالت فيها أن الإنسانية بريئة من أفعال الصهاينة المتوحشة.