أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من (6) مواطنين‬‎ ‎‫ ووافد من جنسية عربية بتوجيه اتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال.‬‎

وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطنين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح‬‎ ‎‫حسابات بنكية لها، وتسليمها للوافد الذي قام باستغلالها بهدف جمع أموال‬‎ ‎ مجهولة المصدر، وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها إلى‬‎ ‎‫خارج المملكة، وبلغت الأموال التي تم غسلها أكثر من (1.035.197.000ريال ) “مليار‬‎ ‎ وخمسة وثلاثون مليونا ومئة وسبعة وتسعون ألف ريال”، وبالتحقق من‬‎ ‎‫ مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.‬‎

وبإيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، وتقديم الأدلة‬‎ ‎‫ على اتهامهم، صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، وسجنهم مددًا متفاوتة يصل بعضها إلى (13) سنة وغرامات‬‎ ‎ مالية، ومصادرة النقد المضبوط، والوسائط المستخدمة بالجريمة، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي الإجراءات القضائية في تتبع‬‎ ‎‫الأموال ومتلقيها واتخاذ اللازم نظاماً حيالها.‬‎

وتؤكد النيابة العامة على الحماية الجزائية للعمليات التجارية في المملكة من كل‬‎ ‎‫ أشكال الجناية، وأن من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي سيتم إحالته‬‎ ‎ للمحكمة للمطالبة بالعقوبات المشددة بحقه.‬‎