أكد وزير الاستثمار خالد الفالح، أن هناك أكثر من 1300 شركة أوروبية جاءت إلى المملكة للاستثمار فيها، مُشيرًا إلى أن شراكة المملكة مهمة وقوية ورصينة .

وقال الفالح على هامش انطلاق منتدى الاستثمار السعودي الأوروبي :” أنه بالاعتماد على نقاط قوتنا وتطورنا سنجعل الشرق الأوسط أوروبا الجديدة.”

وأضاف:” نحن نعتمد على نقاط القوة التي يتحلى بها الجميع لخلق شراكات تعتمد على الإزدهار والتنمية .”

فيديو | وزير الاستثمار: بالاعتماد على نقاط قوتنا وتطورنا سنجعل الشرق الأوسط أوروبا الجديدة.. كما قال #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان#الإخبارية pic.twitter.com/L9QlpB0JHC — اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) October 23, 2023