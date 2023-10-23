أكد وزير الاستثمار خالد الفالح، أن هناك أكثر من 1300 شركة أوروبية جاءت إلى المملكة للاستثمار فيها، مُشيرًا إلى أن شراكة المملكة مهمة وقوية ورصينة .

وقال الفالح على هامش انطلاق منتدى الاستثمار السعودي الأوروبي :” أنه بالاعتماد على نقاط قوتنا وتطورنا سنجعل الشرق الأوسط أوروبا الجديدة.”

وأضاف:” نحن نعتمد على نقاط القوة التي يتحلى بها الجميع لخلق شراكات تعتمد على الإزدهار والتنمية .”