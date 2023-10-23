أوضح الدكتور سليمان الثويني مستشار تسويقي كيفية الادخار، لافتاً إلى أنه من الضروري أن يكون لدى الشخص أكثر من مصدر للدخل.

وقال الثويني :” الأرقام تشير إلى أن نسبة الادخار في المملكة هي الأقل من بين الدول ال20، وهنا أكثر من اشكالية، فالبعض يقول أن لديه التزامات ضرورية يصرف عليها، وغالبا يكون مصدر الدخل الأساسي الراتب”.

وأضاف “لذلك خصوصاً عندنا في الرياض دايما نوجه بأن يكون لدى الشخص أكثر من مصدر للدخل، وإذا كان عندك مصدر واحد لازم تعرف بالضبط وين يروح لإلغاء ثقافة “يا فلان دبرني”.