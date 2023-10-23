تلقى الملاكم الفرنسي فرانسيس نغانو، هدية قيمة من لاعب النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهي عبارة عن ساعة يد قيمة.

وقال فرانسيس نغانو، عبر حسابه على إنستغرام، معلقًا على مقطع فيديو استعرض من خلاله الهدية: “شكرًا للأسطورة كريستيانو رونالدو على هذه الهدية الرائعة”.

وكان الملاكم الفرنسي فرانسيس نغانو، بطل الفنون القتالية وصاحب أقوى لكمة في العالم، قد وصل إلى الرياض، استعدادا لخوض النزال التاريخي أمام تايسون فيوري، الذي سيقام يوم 28 أكتوبر الجاري بمنطقة بوليفارد هول، في موسم الرياض 2023.