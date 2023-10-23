حذَّر ستيفان أورتيغا زميله إيدرسون مورايس من أنه غير مستعد للبقاء حارسًا ثانيا لمانشستر سيتي بعد أن حصل الحارس الألماني على فرصة المشاركة أساسيًّا أمام برايتون يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أورتيغا في تصريحات صحفية: “أنا طموح وأريد أن ألعب الكثير من المباريات، أنتظر دائمًا الحصول على فرصة للحصول على مزيد من الوقت للعب، إيدرسون يلعب بشكل جيد حقًا هذا الموسم، لقد بدأ بشكل جيد حقًا”.

وأضاف: “أحاول الاستمرار في الضغط عليه كل يوم في الدورات التدريبية، أعتقد أنني استحققت أن أبدأ أمام برايتون أيضًا، في بعض الأحيان يكون الأمر صعبًا ولكن هذه هي وظيفتي، أن أكون عندما يحتاجني الفريق ومواصلة الضغط على إيدرسون كل يوم، أنا طموح، لذا بالطبع لست سعيدًا بالجلوس على مقاعد البدلاء، لكننا في فريق”.

وتابع : “أحاول الاستعداد وكأنني سألعب تحسبًا لأنك لا تعرف أبدًا ما سيحدث، وإذا لم تكن مستعدًا وشاركت، فلن تلعب بشكل جيد، لقد كنت متحمسًا عندما أخبرني بيب غوارديولا أنني سأبدأ أمام برايتون”.

وواصل: “كنت أعلم أنها ستكون مباراة صعبة لأنني لعبت ضد برايتون في نهاية الموسم الماضي، يكون الأمر صعبًا عندما يضغط عليك فريق كما يفعلون في 90 دقيقة، اعتقدت أنني فعلت ذلك بشكل جيد”.