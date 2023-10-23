كشفت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب تخليها عن الحجاب قائلة: أنها شعرت أنها تنافق، حيث أنها ترتدي الحجاب والنقاب، أثناء تواجدها بالمملكة، لكنها تفعل العكس خارجها.

وكان ذلك ردًا على إحدى متابعاتها التي انتقدت ظهورها الأخير خلال رحلتها الصيفية الأخيرة، وهي ترتدي ملابس جريئة، على حد وصف الجمهور.

وأكدت عبدالعزيز أن خلعها للحجاب بشكل مؤقت، ولكنها تريد أن تظهر داخل المملكة مثل خارجها.