استمع رئيس كوريا يون سوك يول، إلى شرح رائدي الفضاء السعوديين “ريانة وعلي” أثناء حضوره منتدى الشراكة السعودية الكورية لتكنولوجيا المستقبل.

وشهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس يون سوك يول، رئيس جمهورية كوريا، توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

وتضمن منتدى الاستثمار السعودي الكوري، أمس الأحد، توقيع 52 مذكرة تفاهم بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مجالات عدة تشمل السيارات والتطوير العقاري وتحلية المياه والطاقة المتجددة والسياحة وسلاسل الإمداد والتكنولوجيا وغيرها.