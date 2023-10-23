كشفت مشهورة سناب شات زهور سعود ، عن تفاصيل معاناتها مع مرض الصرع منذ صغرها .

وقالت زهور في مقطع فيديو خلال بث مباشر مع إحدى الفتيات بتطبيق «التيك توك» ، إن نوبة الصرع تأتيها إذا أحد أخافها أو ضايقها وأحياناً تأتيها بدون سبب وتستمر قرابة 5 دقائق .

كما أكدت على أن خطورة هذا المرض تكمن في أن المريض يبلع لسانه ، لافتة إلى أن أفضل حل للتعامل مع الشخص المصاب هو وضعه على جانبه الأيمن دون تحريكه ، حتي تذهب النوبة .

وأشارت إلى أنها ورثت هذا المرض من عائلتها ، مضيفة أن خالها وولد خالتها مصابين بهذا المرض .