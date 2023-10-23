توفيت والدة لاعب المنتخب الوطني ونادي الهلال السابق نواف بندر التمياط ، اليوم الإثنين .

وأعلن لاعب الهلال السابق عن وفاة والدته ، عبر حسابه الشخصي بمنصة «إكس» ، قائلاً : “الحمد لله على قضاءه وعلى ما كتب وقدر سبحانه ، انتقلت إلى رحمة الله هذا اليوم والدتي الغالية أم الخير منيفة بنت زيد اللحيدان الشمري رحمها الله وغفر لها واسكنها فسيح جناته وجعلها في نعيم مقيم” .

وتابع :”الصلاة عليها غداً الثلاثاء بعد صلاة العصر في جامع الراجحي والدفن في مقبرة النسيم ، إنا لله وإنا إليه راجعون” .