كشف أخصائي التغذية في نادي النصر خوسيه بليسا ، عن أهم شيء غيره رونالدو في لاعبي النصر منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي .

وقال بليسا :”لقد غرس رونالدو في زملائه الإحترافية وغير عاداتهم في التدريبات وطريقة الأكل وكلها أمور تعكس عن جدية النجم البرتغالي منذ قدومه في أول يوم للنادي” .

وتابع : “منذ وصول رونالدو للنادي تدرب جميع اللاعبين بكثافة أكبر ، واتبعوا نظاماً غذائياً أكثر صرامة حقيقة ، لافتة إلى لم يسبق لي أن رأيت ناديًا مثل هذا، يقوم اللاعبون بتحسين تكوين أجسامهم بنسبة 90 في المائة تقريبًا .

واختتم حديثه : “لاعبو النصر الآن لديهم دهون أقل وعضلات أكثر ، يقومون بكل التمارين التي يمكنهم القيام بها” .

ويُذكر أن النجم البرتغالي انضم إلى العالمي في يناير الماضي ، بعقد يمتد لمدة عامين ونصف ، بعدما فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.