نجح مسلسل سعودي قديم في التنبؤ بما يشهده العالم حاليا من ثورة تقنية مكنت من تسهيل التواصل بين الأفراد عبر الهواتف الذكية.

وتضمن المسلسل الذي عُرض عبر شاشة التلفزيون الوطني في عام 1972م مشهدا يظهر فيه مواطن يستمع إلى أحد البرامج الإذاعية التي تتحدث عن المستقبل.

وتوقع البرنامج أن تظهر هواتف تسمح للأفراد بالتواصل مع بعضهم البعض بشكل مرئي ما سيؤدي إلى الأفراد يعيشون في عزلة عمن حولهم، وهو بالفعل ما تفعله الهواتف الذكية بالوقت الراهن، كما توقع البرنامج أن تمتد البطالة إلى خريجي الجامعات وهو بالفعل مع تحقق في دول العالم.