عاقبت محكمة عراقية رغد ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، بتهمة «الترويج إعلامياً» لحزب البعث، بالسجن سبع سنوات غيابياً.

وتبين في الوثيقة القضائية أن رغد صدام حُكم عليها بالسجن غيابياً سبع سنوات «عن جريمة قيامها بالمساهمة في نشر أفكار وآراء والترويج إعلامياً لأنشطة حزب البعث المحظور، من خلال الظهور في وسائل الإعلام والترويج لأفكاره في القنوات التلفزيونية في عام 2021».

وفي عام 2021، قالت رغد خلال مقابلة تليفزيونية، رداً على سؤال عما إذا كان العراق أفضل زمن حكم والدها «أسمع من الكثير من الناس أنه نعم وقتنا وقت عز، كان الناس يعيشون بعز، بتقدير عالٍ.. لا أحد يقدر أن يسيء إليهم»، مضيفةً «بشكل عام طبعاً، البلد كان بلداً مستقراً وثرياً».

وتحدّثت كذلك عن والدها وأشقائها ومرحلة حكمه. وقالت «والدي لم يكن عاشقاً للحروب.. كان يُجبر على اتخاذ القرار أمام نفسه ومسؤوليته أمام شعبه».