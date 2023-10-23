تعرض سلطان الغنام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ، للإصابة ، خلال تدريبات الفريق ، اليوم الإثنين ، استعدادًا لمواجهة الدحيل القطري في البطولة الآسيوية .

كما غاب المدافع علي لاجامي ، عن تدريبات الفريق ،وذلك بعد تعرضه لإصابة أثناء مشاركته في المباراة الودية أمام منتخب مالي ، بالإضافة إلى استبعاد سيكو فوفانا من لقاء الدحيل .

ويُذكر أن النصر سيواجه نظيره الدحيل القطري ، غداً الثلاثاء ، على استاد «الأول بارك» ، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.