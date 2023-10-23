تحدث كريستوف غاليتيه مدرب نادي الدحيل القطري قبل مواجهة فريقه أمام النصر في المباراة التي سوف تجمعهما مساء غداً.

وقال مدرب الدحيل خلال المؤتمر الصحفي “الوقت كان ضيق للتجهيز للمباراة، قدت الفريق فقط في مباراة واحدة رسمية ولدينا عدة إصابات، لكن درسنا النصر جيداً وحتى مع الغيابات أتينا هنا من أجل تقديم مباراة مميزة”.

وأضاف مدرب الدحيل “شاهدت المباراة الأخيرة للنصر وطبعاً رأينا أهداف كريستيانو وتاليسكا لذا أول نقطة يجب أن نتلافى الأخطاء في المناطق القريبة وأن ندافع بشكل جيد”.

فيما قال ميشيل أولونجا لاعب فريق الدحيل في المؤتمر الصحافي “مباراة مهمة ونعرف إمكانيات لاعبي النصر ونحترم ذلك”.

وتابع “نعلم أنها مباراة قوية ولابد أن نعمل كمجموعة مع بعص من أجل أن نحقق نتيجة جيدة”.