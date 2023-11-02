رحل عن عالمنا صباح اليوم، الفنان البحريني سعد الجزاف عن عمر يناهز 78 عامًا، وذلك بعد أيام من دخوله المستشفى إثر نزيف دماغي .

وسيشيّع جثمان الفنان الراحل بعد صلاة العصر اليوم الخميس في مقبرة المحرق.

وكان الجزاف ساهم في العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية والإذاعية، وأنجز أكثر من 40 عملا مسرحيا، أبرزها مسرحية “السيد”، التي حظيت بشهرة كبيرة في الوطن العربي.

كما أنه شارك أيضا في أبرز المسلسلات البحرينية منها “نيران” و”سوالف أم هلال” و”الكلمة الطيبة”، وغيرها، بالإضافة إلى مشاركته في أول فيلم بحريني طويل، “الحاجز”، من إخراج بسام الذوادي.