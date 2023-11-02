وقع زلزال قوته تخطت الـ6 درجات جنوب شرقي اندونسيا وألحق أضرارا طفيفة بمنازل ومبانٍ أخرى في وقت مبكر الخميس.

وكان عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس قد توقع أسبوعاً “مثيراً للاهتمام” بحسب تعبيره، وحذر من إمكانية حدوث أنشطة زلزالية تتخطى الـ6 درجات بسبب الاقترانات الكوكبية المثيرة، التي قد تؤثر على قشرة الأرض. وأضاف من خلال حسابه في “إكس” )تويتر سابقا): “يجب أن ننتظر ونرى كيف تستجيب الأرض.. هذا أسبوع مثير للاهتمام للغاية..كونوا في حالة تأهب إضافي”.

وقال داريونو، الذي يرأس مركز الزلازل والتسونامي في وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، إن السكان شعروا بالزلزال بقوة في العديد من المدن والقرى وتسبب في حالة من الذعر لدى البعض. كان منشأ الزلزال على اليابسة، ولم يكن هناك أي خطر من حدوث تسونامي.

وكتب داريونو، الذي يستخدم اسمًا واحدًا، على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “لقد تسبب الزلزال في أضرار طفيفة في العديد من المباني والمنازل”.