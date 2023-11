تعرضت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني للخداع، من قبل ثنائي روسي مخادع، وأدلت خلال المكالمة التي استمرت 13 دقيقة، بعدة تصريحات صريحة.

وعرف واحد منهما نفسه على أنه المفوض الأفريقي، والآخر بأنه مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأفريقي، وقالت ميلوني أثناء المكالمة: أن الغرب بدأ يشعر بالملل بسبب الصراع الأوكراني.

وأضافت: أن الجميع يبحث عن مخرج مرضي لكلا من روسيا وأوكرانيا، وأنه إذا لن يتم التوصل إلى حل نهائي، فستستمر الحرب الأوكرانية لسنوات طويلة، وتحدثت عن كون إيطاليا ميناء اول للمهاجرين، وأن الجميع يطالبهم بحل هذه المشكلة، ولا أحد يساعد، ووصفت هذا التفكير بالغبي.

وقدم مكتب رئيسة الوزراء اعتذارًا رسميًا عن هذه المكالمة، مؤكدين أنه لم يتم اكتشاف الأمر إلا بعد أن نشر الثنائي الروسي المكالمة، عبر قناتهم على تليجرام.

🇬🇧 ENGLISH SUBTITLES 🇬🇧

The Russian comedy duo Vovan and Lexus made a prank call to Italian PM Giorgia Meloni pretending to be the head of the African Union.

In the call (confirmed as authentic by the Italian government) Meloni said that all her European colleagues are already… pic.twitter.com/ybad9AkoZv

