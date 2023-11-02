أظهر مقطع مرئي نجم فريق الهلال البرازيلي نيمار جونيور، بعد إفاقته من عملية الرباط الصليبي التي خضع لها صباح اليوم الخميس.

وجاء في المقطع نيمار وهو مستلقي على السرير، ويقوم الطبيب بتحريك قدمه ليتأكد من نجاح العملية.

وكانت إدارة نادي الهلال أكدت، أن نيمار سيخضع للعملية تحت إشراف طبي من طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمار، وخوان دوكي مدير الإدارة الطبية في الهلال.