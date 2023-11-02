انتقد لاعب مانشستر يونايتد غاري نيفيل، أداء لاعبوا فريقه، الذين وصفهم بالنائمين، وأنهم سبب الخسارة أمام نظيره نيوكاسل.

وقال نيفيل أن 5 من اللاعبين كانوا نائمين عندما هم لاعبوا نيوكاسيل، بتسجيل ضربة حرة، وعبر عن غضبه أنهم ذهبوا يتكلمون مع الحكم، عندما كان نيوكاسل يفوز.

يذكر ان نيوكاسل فاز على مانشستر يونايتد بـ 3 أهداف نظيفة، وذلك ضمن منافسات الدور الـ 16، من كأس رابطة المحترفين.