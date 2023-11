انتقد لاعب مانشستر يونايتد غاري نيفيل، أداء لاعبوا فريقه، الذين وصفهم بالنائمين، وأنهم سبب الخسارة أمام نظيره نيوكاسل.

وقال نيفيل أن 5 من اللاعبين كانوا نائمين عندما هم لاعبوا نيوكاسيل، بتسجيل ضربة حرة، وعبر عن غضبه أنهم ذهبوا يتكلمون مع الحكم، عندما كان نيوكاسل يفوز.

يذكر ان نيوكاسل فاز على مانشستر يونايتد بـ 3 أهداف نظيفة، وذلك ضمن منافسات الدور الـ 16، من كأس رابطة المحترفين.

GOAL!

Lewis Hall scores his FIRST EVER senior goal and it's an absolute beauty at Old Trafford. Theatre of Dreams, indeed.

"You're getting sacked in the morning" sing the Newcastle fans!#beINSPORTS #NUFC #MUNNEW pic.twitter.com/apx58bL9UP

