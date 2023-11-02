نقل الإسعاف الجوي بالهلال الأحمر 11 إصابة في حادث مروري بطريق الحرمين بمكة المكرمة، منها حالة خطرة نُقلت لجدة.

وتلقى مركز القيادة والتحكم والترحيل الطبي بمنطقة مكة المكرمة صباح اليوم الخميس، بلاغًا عن حادث تصادم بطريق الحرمين عند مجسم المصحف باتجاه جدة.

وأكد الهلال الأحمر إنه تم على الفور تمرير البلاغ للفِرَق الإسعافية والإسعاف الجوي، وتوجيه 6 فِرَق إسعافية إلى الموقع، بالإضافة للإسعاف الجوي.

وعند وصول أول فرقة إسعافية تَبَين وجود 11 إصابة؛ منها حالة خطرة تم نقلها عن طريق الإسعاف إلى مستشفى الملك فهد بجدة، في زمن استجابة 16 دقيقة؛ ونقل 10 إصابات متوسطة إلى مستشفى النور ومستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بالعاصمة المقدسة لتلقي العلاج اللازم.