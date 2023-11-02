أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تجديد عقد اللاعب البرازيلي رودريغو، الذي يظل مرتبطًا بالنادي حتى 30 يونيو 2028.

وكان رودريغو قد وصل إلى ريال مدريد في عام 2019، عندما كان عمره 18 عامًا فقط، وظهر لأول مرة مع ريال مدريد كاستيا في 14 سبتمبر وفي 25 سبتمبر سجل هدفه الأول في أول ظهور رسمي له مع ريال مدريد.

كما لعب مواسمه الخمسة التي دافع فيها عن قميص الفريق الأول، 179 مباراة، سجل فيها 39 هدفًا وفاز بـ8 ألقاب: 1 دوري أبطال أوروبا، 1 كأس العالم للأندية، 1 كأس السوبر الأوروبي، 2 دوري إسباني، 1 كأس الملك و2 كأس السوبر الإسباني.

والجدير بالذكر كان رودريغو، البالغ من العمر 22 عامًا، حاسمًا في العديد من الألقاب التي فاز بها ريال مدريد في المواسم الأخيرة، وفي الطريق إلى دوري أبطال أوروبا الـ14، سجل رودريغو العديد من الأهداف التي سمحت لريال مدريد بتجاوز تلك الأدوار الإقصائية التي أصبحت الآن جزءاً من تاريخنا، وفي اللقب الأخير للفريق، كأس الملك 2023 في إشبيلية، سجل هدفي الفوز (2-1) وكان أفضل لاعب في النهائي.