روت عائلة بريطانية سبب اختيارها العلا للسياحة، وسبب تميزها عن غيرها من الأماكن الأخري.

وقالت الفتاة “اخترنا ‎العلا للسياحة لجمالها وسحرها الخلاب، والبلدة القديمة والحجر لم نشاهد لهما مثيل من قبل”.

وأضافت الفتاة بأن الجبال والمناظر الطبيعية الخلابة لم تراها من قبل، كما أن المواطنين في العلا مرحبين بهم، والطبيعة الجغرافية ممتازة.

وتابعت فتاة أخري بأن المكان مميز وخلاب والغروب يكون السماء فيه ذهبية اللون وشعاعها مختلف.