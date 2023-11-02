شهدت مدينة الدمام تحطم زجاج عدد من السيارات نتيجة تساقط حبات البرد الكبيرة ،وذلك بالتزامن مع الأحوال الجوية الغير مستقرة التي تجتاح بعض مناطق المملكة .

ووثق مقطع فيديو متداول عبر منصة «إكس» ، مواطن يحذر من الخروج من المنازل ، وذلك بسبب عدم استقرار الحالة الجوية ، حيث قال : ” ما حد يطلع ، زجاج السيارات تكسر ، واتعطل الطريق” .

وفي وقت سابق ، دعى المركز الوطني للأرصاد المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة الناتجة عن الأحوال الجوية التي تشهدها بعض مدن المملكة ، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى واتباع تعليمات الجهات المختصة.