انسحب مجموعة من طلاب جامعة كولومبيا ، من محاضرة ألقتها المرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون ، احتجاجًا على اتهام بعض الطلاب بمعاداة السامية .

ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز ، بينما كانت كلينتون تلقي محاضرتها، كان هناك احتجاج في بهو الجامعة وطالب خلاله الطلاب بالدعم القانوني الفوري للطلاب المتضررين .

وأشارت الصحيفة إلى أنه تجمع بشكل إجمالي نحو 300 طالب في محاضرة كلينتون بجامعة كولومبيا حول مشاركة المرأة في عمليات السلام ، مضيفة أن المتظاهرين انتظروا مغادرة هيلاري كلينتون لكنها غادرت من الباب الخلفي لمبنى الجامعة برفقة محاضر آخر

وفي وقت سابق ، انتقدت كلينتون الدعوات لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلي ، مشيرة إلى أن هذا الأمر غير ممكن، وإذا حصل سيكون هدية للحركة .