أكد أحمد المحيميد المحامي والمستشار القانوني، أن “التخبيب” بين الزوجين يعتبر من الجرائم الجنائية.

وأوضح المحيميد خلال برنامج سيدتي أن جريمة التخبيب يعاقب عليها بالسجن أيا كانت وسيلته، وتختص بها المحكمة الجزائية.

ولفت إلى أن التخبيب إذا كان عبر مواقع التواصل الاجتماعي تكون العقوبة وفقا للجرائم المعلوماتية هي السجن لمدة سنة، وتكون غرامة 300 ألف ريال إذا كان عبر الجوال.