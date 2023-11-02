أفادت مصادر بأن ثلاثي الاتحاد الأجنبي الثنائي البرازيلي فابينهو وكورنادو والبرتغالي جوتا ، غادروا مع بعثة الفريق إلى العاصمة الرياض ؛وذلك للانضمام إلى معسكر الفريق قبل مواجهة الشباب .

ومن المتوقع مشاركة كورنادو في لقاء الشباب غداً الجمعة ، بينما فابينهو وجوتا يحاول المدرب تجهيزهما للمباراة القادمة في دوري أبطال آسيا أمام القوة العراقي ، يوم الإثنين المقبل.

ويواجه الاتحاد نظيره الشباب ، غداً الجمعة ، على استاد الملك فهد الدولي ، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من منافسات دوري روشن للمحترفين.